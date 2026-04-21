Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Bei Streifengängen Kontrollen vorgenommen
Kaiserslautern (ots)
Bei ihren täglichen Fußstreifen im Stadtgebiet haben Polizeibeamte der Polizeiinspektion 2 am Montagnachmittag etliche Überprüfungen durchgeführt. Insgesamt kontrollierten sie 31 Personen.
In neun Fällen kam es zu Sicherstellungen von Gegenständen, darunter fünf nicht zulässige E-Zigaretten sowie Drogen-Konsumutensilien. Darüber hinaus wurden vier Ordnungswidrigkeitsanzeigen aufgenommen, weil die jeweiligen Verantwortlichen beispielsweise gegen Aufenthaltsverbote oder die Gefahrenabwehrverordnung verstießen. In zwei Fällen wurden Verkehrsverstöße geahndet. |cri
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