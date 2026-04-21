PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bei Streifengängen Kontrollen vorgenommen

Kaiserslautern (ots)

Bei ihren täglichen Fußstreifen im Stadtgebiet haben Polizeibeamte der Polizeiinspektion 2 am Montagnachmittag etliche Überprüfungen durchgeführt. Insgesamt kontrollierten sie 31 Personen.

In neun Fällen kam es zu Sicherstellungen von Gegenständen, darunter fünf nicht zulässige E-Zigaretten sowie Drogen-Konsumutensilien. Darüber hinaus wurden vier Ordnungswidrigkeitsanzeigen aufgenommen, weil die jeweiligen Verantwortlichen beispielsweise gegen Aufenthaltsverbote oder die Gefahrenabwehrverordnung verstießen. In zwei Fällen wurden Verkehrsverstöße geahndet. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 13:14

    POL-PDKL: 51-Jähriger verbringt Nacht in der Zelle

    Kaiserslautern (ots) - Weil er sich nicht an polizeiliche Anordnungen hielt, hat ein Mann die Nacht zu Dienstag im Gewahrsam verbracht. Der 51-Jährige war bereits bei einer Kontrolle am Montagnachmittag in der Zollamtstraße aufgefallen. Hier hatten Einsatzkräfte kurz nach 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes eine Personengruppe kontrolliert, weil diese dort große Mengen an Alkohol konsumierte, lautstark ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 11:40

    POL-PDKL: Unbekannte sprühen Graffiti an Kirchenmauer

    Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas über die Farbschmiererei in der Kirchenstraße wissen. Bereits am Donnerstag, 16. April, zwischen 16.30 und 17.50 Uhr, haben Unbekannte die Mauern der katholischen Kirche, des angrenzenden Kindergartens und den Weg beschmiert. Wer hat bemerkt, wie jemand die lilafarbenen Graffiti angebracht hat oder kann Hinweise zur Tat oder den Tätern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren