Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunkener Mann auf der Fahrbahn

Kaiserslautern (ots)

Eine Polizeistreife hat am Mittwochmittag in der Eisenbahnstraße einen Mann festgestellt, der auf der Fahrbahn herumlief. Wie sich herausstellte, war der 54-Jährige stark alkoholisiert.

Aufgrund seines hohen Alkoholpegels war der Mann nicht in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Weil er aber offensichtlich keine Probleme mit dem Laufen hatte und auch zahlungsfähig war, wurde mit seinem Einverständnis ein Taxi gerufen, das ihn sicher zu seiner Wohnanschrift brachte... |cri

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