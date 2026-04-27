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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn vor Pkw gelaufen
40-Jähriger in Haldern schwer verletzt

Rees (ots)

Am Samstag (25. April 2026) gegen 23:00 Uhr wurde ein Fußgänger an der Weseler Landstraße (L 7) in Haldern schwer verletzt. Der 40-jährige Mann aus Rees hatte etwa in Höhe einer Tankstelle die Fahrbahn aus Sicht der Autofahrerin von links nach rechts überquert, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Rees, die mit ihrem Audi A3 auf der L 7 in Richtung Wesel unterwegs war, konnte trotz Abbremsens eine Kollision mit dem Fußgänger nicht vermeiden. Der Mann zog sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Lebensgefahr bestand nicht. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
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Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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