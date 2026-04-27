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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Scheibe eingeschlagen: Werkzeug und Bargeld entwendet

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (23. April 2026), 17:00 Uhr und Freitag (24. April 2026), 07:00 Uhr kam es am Mühlenweg in Emmerich zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter schlugen das Fenster einer Werkstatt ein und entwendeten neben einem Akkuschrauber auch einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.

Hinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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