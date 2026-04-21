POL-VIE: Viersen: Aufgebrochene Kellerverschläge in Mehrfamilienhaus
Viersen (ots)
Im Zeitraum zwischen dem 19.04.2026, 18:00 Uhr und dem 20.04.2026, 10:00 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus zu mehreren Aufbrüchen von Kellerverschlägen auf der Von-Stauffenberg-Straße in Viersen. Insgesamt wurden durch mindestens einen bislang Unbekannten neun Kellerabteile aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Werkzeuge und Kleidung entwendet. Falls Sie Hinweise haben, melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (264)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell