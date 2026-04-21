POL-VIE: Viersen: Aufgebrochene Kellerverschläge in Mehrfamilienhaus

Kreis Viersen (ots) - In der Woche vom 13. bis 19. April hat die Polizei in ganz NRW ein verstärktes Augenmerk auf Geschwindigkeitsverstöße gelegt. Auch im Kreis Viersen haben die Beamtinnen und Beamten kontrolliert - und zwar 6566 Fahrzeuge. 179 Autofahrerinnen und Autofahrer waren nicht in der Lage gewesen, sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu halten. 50 von ihnen haben die Streifenteams direkt ...

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