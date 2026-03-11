PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Pfefferspray im Regionalexpress versprüht

Neuhof (Fulda) (ots)

Ein 19-Jähriger soll am Montag (9.3.; 22:20 Uhr) durch einen ebenfalls 19-Jährigen im Regional Express, auf der Fahrt von Fulda nach Neuhof, mit Pfefferspray besprüht worden sein.

Zuvor war der 19-Jährige mit mehreren Personen am Bahnhof Fulda in Streit geraten sein. Im Regionalexpress Richtung Neuhof setzte er sich in den vorletzten Wagen im Obergeschoss in eine Vierergruppe.

Kurz bevor der Zug in Neuhof hielt, soll ein 19-Jähriger ihm ohne Vorwarnung Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Im Anschluss kam es zu einem Gerangel, bei dem beide junge Männer zu Boden gingen.

Der durch das Pfefferspray Verletzte, hat den Zug am Bahnhof Neuhof verlassen und den Notruf gewählt. Eine Streife des Bundespolizeireviers Fulda fuhr zum Bahnhof, konnte aber nur noch den verletzten 19-Jährigen antreffen. Dieser teilte der Streife mit, dass der Mann den Zug ebenfalls in Neuhof verlassen hat.

Kurze Zeit später kam der Mann wieder an den Bahnsteig zurück. Keiner der Männer musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Es konnte beide Personen befragt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zur genauen Aufklärung des Sachverhaltes werden Zeugen gesucht. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann wird gebeten sich unter der Tel.Nr.: 0561 816 160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 15:02

    BPOL-KS: Falscher Notruf löst Polizeieinsatz aus

    Hungen (Gießen) (ots) - Am gestrigen Dienstag (10.3.) betätigte eine unbekannte Person, um 16:25 Uhr, die Notruftaste im Aufzug am Bahnhof Hungen. Der Unbekannte teilte über Notruf mit, dass im Aufzug im Bahnhof Hungen eine Person mit Stichverletzungen liegen würde. Die Polizeistation Grünberg fuhr den Bahnhof umgehend an, konnte aber keine Personen antreffen. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 13:22

    BPOL-KS: Kinder legen ein Brett auf die Gleise

    Bad Salzschlirf (Landkreis Fulda) (ots) - Kinder legten am gestrigen Sonntag (8.3./17:15 Uhr) ein Brett und mehrere Äste auf die Bahnstrecke zwischen Bad Salzschlirf und Fulda. Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei und teilte mit, dass drei Kinder, im geschätzten Alter von 8-12 Jahre, die Gegenstände auf die Gleise legten und nach Überfahren der Gegenstände weg liefen. Der betroffenen Regional Express RE 45, auf der ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 15:00

    BPOL-KS: Bausicherungszaun entwendet - Hoher Sachschaden

    Rautenhausen (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) (ots) - In der Zeit von Mittwoch bis Freitag (25.2./16:45 Uhr-27.2./09:10 Uhr) haben unbekannte Täter an der Bahnstrecke Fulda Richtung Bebra einen Bausicherungszaun entwendet. Auf Höhe der Ortslage Rautenhausen wurde der Zaun auf der Länge von 150m entfernt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 26.500 EUR. Die Bundespolizeiinspektion Kassel wurde über den Vorfall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren