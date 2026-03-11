Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Pfefferspray im Regionalexpress versprüht

Neuhof (Fulda) (ots)

Ein 19-Jähriger soll am Montag (9.3.; 22:20 Uhr) durch einen ebenfalls 19-Jährigen im Regional Express, auf der Fahrt von Fulda nach Neuhof, mit Pfefferspray besprüht worden sein.

Zuvor war der 19-Jährige mit mehreren Personen am Bahnhof Fulda in Streit geraten sein. Im Regionalexpress Richtung Neuhof setzte er sich in den vorletzten Wagen im Obergeschoss in eine Vierergruppe.

Kurz bevor der Zug in Neuhof hielt, soll ein 19-Jähriger ihm ohne Vorwarnung Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Im Anschluss kam es zu einem Gerangel, bei dem beide junge Männer zu Boden gingen.

Der durch das Pfefferspray Verletzte, hat den Zug am Bahnhof Neuhof verlassen und den Notruf gewählt. Eine Streife des Bundespolizeireviers Fulda fuhr zum Bahnhof, konnte aber nur noch den verletzten 19-Jährigen antreffen. Dieser teilte der Streife mit, dass der Mann den Zug ebenfalls in Neuhof verlassen hat.

Kurze Zeit später kam der Mann wieder an den Bahnsteig zurück. Keiner der Männer musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Es konnte beide Personen befragt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zur genauen Aufklärung des Sachverhaltes werden Zeugen gesucht. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann wird gebeten sich unter der Tel.Nr.: 0561 816 160 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell