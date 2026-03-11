PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Falscher Notruf löst Polizeieinsatz aus

Hungen (Gießen) (ots)

Am gestrigen Dienstag (10.3.) betätigte eine unbekannte Person, um 16:25 Uhr, die Notruftaste im Aufzug am Bahnhof Hungen.

Der Unbekannte teilte über Notruf mit, dass im Aufzug im Bahnhof Hungen eine Person mit Stichverletzungen liegen würde.

Die Polizeistation Grünberg fuhr den Bahnhof umgehend an, konnte aber keine Personen antreffen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu der unbekannten Person machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel. Nr.: 0561 816 160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

