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POL-VIE: Niederkrüchten: Cargobike Roadshow macht Halt in Niederkrüchten - Kostenlose Probefahrten am 25. April 2026

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Niederkrüchten (ots)

Am Samstag, 25. April 2026, gastiert die Cargobike Roadshow in Niederkrüchten und lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, die Welt der E-Lastenräder kennenzulernen. Die Veranstaltung findet am Parkplatz an der Stadionstraße statt.

Vor Ort haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, bis zu zwölf verschiedene E-Lastenräder unterschiedlicher Hersteller kostenfrei zu testen. Die Probefahrten bieten eine ideale Möglichkeit, sich selbst ein Bild von den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und Vorteilen moderner Lastenräder zu machen - sei es für den Kindertransport, den Einkauf oder den täglichen Weg zur Arbeit.

Ergänzend dazu stehen die Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention der Polizei Viersen für Fragen rund um die sichere Nutzung von Cargobikes bereit. Sie informieren insbesondere über den sicheren Transport von Kindern und Lasten und geben praktische Tipps für den Alltag.

Ein Verkauf von Rädern findet im Rahmen der Veranstaltung nicht statt. Vielmehr stehen die Informationen sowie das unverbindliche Ausprobieren im Vordergrund.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen, Fragen zu stellen und die verschiedenen Modelle selbst zu erleben. Für Probefahrten bringen Sie bitte einen Lichtbildausweis mit.

Datum: Samstag, 25. April 2026

Ort: Parkplatz an der Stadionstraße, Niederkrüchten Eintritt: kostenfrei

Kommen Sie vorbei und entdecken Sie die Vorteile nachhaltiger Mobilität auf zwei oder drei Rädern! /rb (263)

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