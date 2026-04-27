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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Werkzeuge aus Firmengebäude entwendet: Zeugen im Rahmen der Ermittlungen gesucht

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Freitag (24. April 2026), 17:30 Uhr und Sonntag (26. April 2026), 14:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände an der Zeppelinstraße in Geldern. Der oder die Täter beschädigten ein Fenster an einem Firmengebäude, entwendeten Werkzeuge (Fräser) aus dem Gebäude und entfernten sich dann mit einem unbekannten Fahrzeug von der Örtlichkeit.

Die Kripo Geldern nimmt Zeugenhinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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