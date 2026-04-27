Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Wohnung: Unbekannte Täter entwenden Wertgegenstände und Bargeld

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Samstag (25. April 2026), 12:00 Uhr und Sonntag (26. April 2026), 00:00 Uhr kam es an der Weberstraße in Kleve zu einem Einbruch. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und beschädigten dort eine Wohnungstür. Die Räumlichkeiten der Wohnung wurden durch die Täter durchsucht und neben Wertgegenständen (u.a. Fotoapparat sowie Objektiv) auch ein niedriger fünfstelliger Bargeldbetrag entwendet.

Die Kripo Kleve sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

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