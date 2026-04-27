POL-KLE: Wachtendonk - Alleinunfall mit Rennrad: 52-Jähriger verletzt sich schwer
Wachtendonk-Wankum (ots)
Am Samstag (25. April 2026) kam es gegen 13:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Mann aus Würselen befuhr mit einem Rennrad den Alter Hinsbecker Weg in Fahrtrichtung Weyersweg in Wachtendonk. Im Bereich der Einmündung Alter Hinsbecker Weg / Weyersweg beabsichtigte der Mann nach rechts abzubiegen und verlor dabei die Kontrolle über das Rad. Der 52-Jährige, welcher zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm trug, zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus verbracht. Am Rad entstand leichter Sachschaden. (pp)
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