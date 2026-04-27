Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Verkehrsunfall mit E-Scooter: Zwei Personen verletzt

Uedem (ots)

Am Sonntag (26. April 2026) kam es gegen 20:00 Uhr an der Kervenheimer Straße in Uedem zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Mann aus Kevelaer befuhr mit einem E-Scooter den Geh- und Radweg der Kervenheimer Straße in Fahrtrichtung Kervenheim. Auf dem E-Scooter befand sich außerdem noch ein 16-jähriges Mädchen aus Kalkar. Der 18-Jährige gab im Rahmen der Unfallaufnahme an, den E-Scooter aufgrund von Zigarettenkonsums einhändig gesteuert zu haben und im Bereich einer leichten Erhöhung auf dem Geh- und Radweg die Kontrolle verloren zu haben. Beide Personen, welche keinen Schutzhelm trugen, stürzten zu Boden. Der Mann aus Kevelaer verletzte sich leicht, während sich das Mädchen aus Kalkar schwere Verletzungen zuzog und ins Krankenhaus verbracht wurde. Am E-Scooter entstand leichter Sachschaden. (pp)

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