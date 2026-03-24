Feuerwehr Neuss

FW-NE: Containerschiff kollidiert mit Brücke | Container stürzen ins Wasser

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Neuss (ots)

Am Dienstagvormittag, den 24.03.2026, wurde die Feuerwehr Neuss um 10:48 Uhr zu einem Schiffsunfall im Bereich des Hafenbeckens 4 an der Duisburger Straße alarmiert. Gemeldet wurde die Kollision eines Containerschiffs mit einer Brücke.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Im Bereich einer Eisenbahn-Hubbrücke war es zu einer Kollision mit der Brückenkonstruktion gekommen, wodurch mehrere Container beschädigt und verschoben wurden. Zwei Container fielen ins Wasser, weitere drohten nachzurutschen und hatten sich teilweise zwischen Schiff und Brücke verkeilt.

Zur Entschärfung der Lage wurde in Abstimmung mit allen beteiligten Akteuren entschieden, die Eisenbahn-Hubbrücke anzuheben, um die Bergung der Container zu ermöglichen. Die Bergungsmaßnahmen wurden durch ein Kranschiff der Neuss-Düsseldorfer Häfen unterstützt. In diesem Zuge fielen zwei weitere Container kontrolliert ins Hafenbecken. Diese wurden anschließend durch die Feuerwehr gesichert und durch das Kranschiff geborgen. Alle betroffenen Container waren glücklicherweise leer.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an den Hafenmeister übergeben. Der Einsatz für die Feuerwehr Neuss konnte am Nachmittag gegen 17:00 Uhr beendet werden. Die während der Bergungsmaßnahmen gesperrte Hafendurchfahrt wurde nach rund sechs Stunden wieder freigegeben.

Die Ursache des Unfalls ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Verletzt wurde niemand.

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