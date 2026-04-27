Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Mehrere Gräber auf einem Friedhof beschädigt: Kripo nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (23. April 2026), 12:00 Uhr und Freitag (24. April 2026), 07:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter drei Gräber auf dem Friedhof am Kornweg in Rheurdt. Der oder die Täter entwendeten dabei mehrere Gegenstände (u.a. eine Blumenvase sowie eine Figur) aus Kupfer und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

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