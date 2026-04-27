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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch-Asperden - Tür eines Einfamilienhauses beschädigt: Täter durchsuchen Räumlichkeiten und entwenden Werkzeugkiste

Goch-Asperden (ots)

Im Zeitraum von Samstag (25. April 2026), 20:00 Uhr und Sonntag (26. April 2026), 10:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Hommersumer Straße ein. Der oder die Täter beschädigten eine Tür, durchsuchten mehrere Räume des Hauses und entwendeten eine Werkzeugkiste, in welcher sich u.a. mehrere Zangen sowie Schraubenzieher befunden hatten.

Zeugen melden sich bitte unter 02823 1080 bei der Kripo Goch. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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