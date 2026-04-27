POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall auf Supermarkt-Parkplatz
59-Jährige schwer verletzt
Kevelaer-Winnekendonk (ots)
Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Kevelaerer Straße ist es am Freitag (24. April 2026) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 12:20 Uhr rangierte eine 82-jährige Autofahrerin aus Geldern mit einem Daihatsu aus einer Parklücke. Nach ersten Erkenntnissen beschleunigte sie danach ungewollt stark beim Vorwärtsfahren und erfasste eine 59-Jährige aus Kevelaer, die gerade aus dem Supermarkt kam. Die Fußgängerin wurde auf dem Daihatsu aufgeladen und stürzte anschließend zu Boden. Dabei verletzte sie sich schwer. Der Wagen der Seniorin kollidierte im Weiteren noch mit einem Verkaufsaufsteller und der Fassade des Supermarktes, bevor er zum Stehen kam. Die 82-Jährige blieb unverletzt, an ihrem PKW und der Gebäudefassade entstand Sachschaden. (cs)
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