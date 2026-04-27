Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Gesuchter Dieb im Zug verhaftet

Stralsund (ots)

Am Samstagabend (25.04.2026) wurde durch Bundespolizisten im Regionalzug von Stralsund nach Greifswald ein Mann verhaftet.

Der 33-jährige Deutsche wird verdächtigt im Jahr 2024 einen Wohnungseinbruch als Mitglied einer Bande und ein Betrugsdelikt begangen zu haben. Da er zur Hauptverhandlung Anfang dieses Monats in Berlin nicht erschienen war, ist vom Amtsgericht Tiergarten ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden.

Die Bahnfahrt des Beschuldigten, der bereits seit 2011 vielfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten war, endete in Miltzow. Die darauffolgende Nacht verbrachte er in einer Gewahrsamszelle der Bundespolizei in Stralsund. Am Sonntag wurde der Haftbefehl am Amtsgericht Stralsund richterlich bestätigt. Danach wurde der Berliner in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

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