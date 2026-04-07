Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Ostersonntag - Bundespolizisten vollstrecken Haftbefehl

Neustrelitz (ots)

Sonntag (05.04.26) verhafteten Bundespolizisten 27-jährigen Deutschen auf dem Hauptbahnhof Neustrelitz.

Beim Abgleich seiner Personalien im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle wurde bekannt, dass der Mann mit einem Strafvollstreckungshaftbefehl gesucht wird. Das Amtsgericht Meiningen (Thüringen) hatte den Mann 2023 wegen Bedrohung zu einer Geldstrafe von 870,00 Euro oder 58 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt.

Da der Mann die geforderte Geldsumme nicht aufbringen konnte, ging es Sonntagabend direkt in die Justizvollzugsanstalt.

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