PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stralsund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Ostersonntag - Bundespolizisten vollstrecken Haftbefehl

Neustrelitz (ots)

Sonntag (05.04.26) verhafteten Bundespolizisten 27-jährigen Deutschen auf dem Hauptbahnhof Neustrelitz.

Beim Abgleich seiner Personalien im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle wurde bekannt, dass der Mann mit einem Strafvollstreckungshaftbefehl gesucht wird. Das Amtsgericht Meiningen (Thüringen) hatte den Mann 2023 wegen Bedrohung zu einer Geldstrafe von 870,00 Euro oder 58 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt.

Da der Mann die geforderte Geldsumme nicht aufbringen konnte, ging es Sonntagabend direkt in die Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stralsund
Pressesprecherin
Uta Bluhm
Telefon: 03831 28432 - 106
Fax: 030 204561 2222
E-Mail: presse.stralsund@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X: @bpol_kueste


Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.

Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobile
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.

Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
und mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.

Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stralsund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stralsund
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stralsund
Alle Meldungen Alle
  • 01.04.2026 – 12:39

    BPOL-HST: Zeugenaufruf: Steinwürfe auf Züge - Bundespolizei ermittelt

    Waren, Neustrelitz (ots) - Gestern am späten Nachmittag (30.03.26) kam es im Bereich der Brückenbaustelle am Schweriner Damm/ Überführung Friedensstraße in Waren zu einem Vorfall, bei dem zwei Züge Ziel von Steinwürfen wurden. Dabei wurden drei Seitenscheiben eines Zuges stark beschädigt, sodass die Fahrt ab Neustrelitz nicht fortgesetzt werden konnte. Die rund ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 12:05

    BPOL-HST: Bundespolizei stellt Fahrgast nach Bedrohung

    Stralsund (ots) - Am gestrigen Abend,(25.03.26) wurde die Bundespolizeiinspektion Stralsund von der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn über eine Bedrohung eines Zugbegleiters im Regionalexpress informiert. Der Vorfall ereignete sich auf der Strecke von Ribnitz-Damgarten nach Stralsund. Ein 32-jähriger Deutscher konnte nach Aufforderung, seinen Fahrschein nicht vorzeigen und reagierte gegenüber dem Zugbegleiter verbal ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 12:25

    BPOL-HST: Einkaufstour mit Folgen: Waffen und Böller im Gepäck

    Stralsund (ots) - Samstagabend (21.03.26) stellten Bundespolizisten auf dem Bahnhof Stralsund zwei Verstöße nach dem Waffen- und Sprengstoffgesetz fest. Gegen 21:50 Uhr kam ein Reisender mit dem Zug aus Richtung Swinemünde (Polen). In der Befragung gab der 27-jährige Deutsche an, eine Präzisionsschleuder mit Armstütze für knapp 3,00 Euro in einem polnischen Einkaufsmarkt gekauft zu haben. Was im Ausland oft frei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren