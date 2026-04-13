Bundespolizeiinspektion Stralsund
BPOL-HST: Bundespolizei stoppt Diebe am Bahnhof Stralsund
Stralsund (ots)
Sonntagabend (12.04.26) gegen 20:00 Uhr versuchten zwei Männer ein Fahrradschloss mit einem Seitenschneider auf dem Parkplatz der Bahnbediensteten am angrenzenden Hauptbahnhof Stralsund zu durchtrennen, um ein Herrenfahrrad zu entwenden.
Dabei hielt einer der Männer das Zahlenschloss beim Eintreffen der Bundespolizisten fest und der zweite versuchte noch den Seitenschneider in seine Hosentasche zu verstecken. Beide Männer, 34- und 35-jährige ukrainische Staatsangehörige gaben in der Befragung an, dass ihnen das Fahrrad gehöre, sie lediglich die Nummer des Zahlenschlosses vergessen hätten.
Aufgrund widersprüchlicher Aussagen der Männer, die bereits wegen gleicher Delikte bekannt sind, beschlagnahmten die Beamten den Seitenschneider. Sie müssen sich nun wegen des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.
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