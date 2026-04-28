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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl: Wer kennt die Tatverdächtigen?

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Dienstag (24. Februar 2026) suchten gegen 16:00 Uhr fünf tatverdächtige Personen einen Discounter an der Moritz-von Nassau-Straße in Emmerich auf. Die männlichen Tatverdächtigen entwendeten Lebensmittelartikel (Schokoladen und Kaffee) mit einem hohen dreistelligen Gesamtwert und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Tatverdächtigen wurden durch eine Videokamera videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt die Tatverdächtigen oder kann Angaben zu Ihnen machen?

Mehrere Bilder der Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/202075

Hinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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