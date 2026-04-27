Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Nachtragsmeldung zur Meldung vom 15.04.2026, 15:24 Uhr: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Kleve (ots)

Seit Donnerstag (19. März 2026) wurde ein 13-jähriges Mädchen vermisst. Das Mädchen konnte am vergangenen Freitag (24. April 2026) in Dortmund angetroffen werden. Die Erstmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6256115

Seit Samstag (25. April 2026), 21:30 Uhr ist das Mädchen jedoch erneut abgängig. Sie entfernte sich aus einem Kinderheim in Kleve und war zuvor schon mehrfach als vermisst gemeldet worden, konnte dabei aber in Dortmund sowie im Großraum Frankfurt angetroffen werden. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Ein Foto sowie eine Personenbeschreibung des Mädchens sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/200851

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

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