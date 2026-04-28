Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - 13-jähriger Verkehrsteilnehmer leicht verletzt: Polizei sucht weibliche Verkehrsteilnehmerin und Zeugen

Kleve-Rindern (ots)

Am Freitag (24. April 2026) befuhren gegen 13:30 Uhr ein 15-jähiger- bzw. ein 13-jähriger Junge (beide aus Kleve) den Radweg der Landwehr Straße in Fahrtrichtung Tweestrom in Kleve. Der 13-Jährige fuhr dabei mit seinem Fahrrad (Mountainbike) hinter dem 15-Jährigen, der mit einem Pedelec am Straßenverkehr teilnahm. Als sich die beiden Verkehrsteilnehmenden unmittelbar vor der Ein- und Ausfahrt einer Tierklinik befanden, fuhr nach Angaben der Jungen ein Pkw heraus und bremste so, dass er mit der vorderen Hälfte des Pkws auf dem Fahrradweg zum Stehen kam. Der 15-Jährige konnte durch ein eingeleitetes Bremsmanöver einen Zusammenstoß mit dem Pkw verhindern. Auch der 13-Jährige bremste, fuhr dabei aber auf das vorausfahrende Pedelec auf. Durch die Kollision verletzte sich der 13-jährige Junge leicht, während sowohl am Fahrrad als auch am Pedelec Sachschaden entstand. Die weibliche Verkehrsteilnehmerin, welche in einem schwarzen VW Tayron unterwegs gewesen war, entfernte sich von der Unfallstelle und konnte wie folgt beschrieben werden:

- weiblich - ca. 25 bis 35 Jahre alt - lange, gewellte, braune Haare - Brille

Die Polizei Kleve (02821 5040) sucht im Rahmen der Ermittlungen die weibliche Verkehrsteilnehmerin und Zeugen, die Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt geben können. (pp)

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