Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Pkw-Anhänger auf den Höster Weg geschoben

Goch (ots)

Am Montag (27. April 2026) kam es gegen 03:05 Uhr am Höster Weg in Goch zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein 38-jähriger Mann aus Goch stellte eine Gruppe von mehreren Kindern im Alter von ca. 12 bis 13 Jahren fest, die einen Kfz-Anhänger auf die Fahrbahn des Höster Weg schoben. Nachdem die Kinder den Mann bemerkt hatten, entfernten sie sich von der Örtlichkeit. Der Gocher verschob den Anhänger an den Straßenrand und verständigte die Polizei.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

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