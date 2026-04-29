Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Mehrere Einbruchsdiebstähle auf Baustellengelände: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Weeze (ots)

Im Zeitraum von Montag (27. April 2026), 16:00 Uhr und Dienstag (28. April 2026), 18:45 Uhr kam es in Weeze zu mehreren Einbruchsdiebstählen. Nachfolgend finden Sie weitere Einzelheiten zu den Sachverhalten, welche der Polizei bekannt wurden.

An der Karl-Arnold-Straße als auch an der Geschwister-Koopmann-Straße verschafften sich unbekannte Täter zwischen Montag (27. April 2026), 16:00 Uhr und Dienstag (28. April 2026), 08:00 Uhr Zugang zu zwei Baustellengeländen und beschädigten bzw. entwendeten mehrere Stromkabel.

Zu zwei weiteren Diebstählen von Kabeln auf Baustellengländen kam es an der Max-Devries-Straße in Weeze. Dort beschädigten bzw. entwendeten die unbekannten Täter mehrere Kupferkabel und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Ob die vier beschriebenen Sachverhalte in Verbindung zueinanderstehen, ist Teil der aktuellen laufenden polizeilichen Ermittlungen. Die Kripo Goch sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

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