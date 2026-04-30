Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Verkehrsunfallflucht: Abgestellter Pkw im Bereich der Fahrerseite beschädigt

Weeze (ots)

Am Montag (27. April 2026) kam es zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr an der Kevelaerer Straße in Weeze zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde ein abgestellter grauer Seat Ibiza, welche auf einer Parkfläche abgestellt gewesen war und auf einen 25-jährigen Mann aus Kevelaer zugelassen ist, im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

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