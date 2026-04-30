Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Sperrung des Flughafens: Herrenloses Gepäckstück führt zur Räumung des Terminals

Weeze (ots)

Am heutigen Donnerstag (30. April 2026) wurde gegen 09:55 Uhr im Eingangsbereich des Terminals am Weezer Flughafen ein herrenloses Gepäckstück aufgefunden. Da die Tasche keinem Gast zugeordnet werden konnte, wurde das Terminal aus Sicherheitsgründen geräumt und die Passagierabfertigung sowie der Abflugbetrieb eingestellt. Gegen 12:20 Uhr konnte das Gepäckstück, u.a. nach der Auswertung von Videoaufzeichnungen, als ungefährlich eingestuft werden und die Maßnahmen gegen 12:40 Uhr wieder aufgehoben werden. Von der Sperrung des Terminals waren, nach Angaben des Flughafens, etwa 1.000 Gäste betroffen.

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