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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Zimmerbrand in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung

Kevelaer (ots)

Am Samstag (02. Mai 2026) kam es gegen 19:08 Uhr auf der Karl-Leisner-Straße in Kevelaer zu einem Zimmerbrand in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung der Stadt Kevelaer. Ein Bewohner des Hauses wurde durch einen akustischen Brandwarnmelder darauf aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Die Familie der betroffenen Wohnung war zum Zeitpunkt des Brandes nicht Zuhause. Durch die Feuerwehr der Löschzüge Kevelaer, Wetten und Winnekendonk wurde der Brand gelöscht. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Sechs der insgesamt 27 Bewohner der kommunalen Unterbringungseinrichtung wurden durch die Stadt Kevelaer anderweitig untergebracht. Die restlichen Bewohner konnten nach Abschluss der Brandbekämpfung wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen und dauern an. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor.

Rückfragen bitte an:

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Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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