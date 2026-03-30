Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Betrug durch falsche Service-Hotline (0077031/2026)

Altenburg (ots)

Ponitz. Eine 73-jährige Frau wurde am Donnerstagabend Opfer eines Betrugs. Die Geschädigte reagierte auf eine Phishing-Mail und kontaktierte eine darin angegebene vermeintliche Service-Hotline. Im weiteren Verlauf wurde sie aufgefordert, Apple-Pay-Karten im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro zu erwerben und die Codes zu übermitteln. Eine anschließende unberechtigte Abbuchung von ihrem Konto konnte durch die Bank rechtzeitig verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt erneut davor Guthabencodes für vorgebliche Rechnungsbegleichungen einzusetzen und Zugriffsdaten zum Onlinebanking herauszugeben. (DL)

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