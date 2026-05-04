Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Unfall im Einmündungsbereich: Frau aus Weeze zieht sich schwere Verletzungen zu

Weeze (ots)

Am Donnerstag (30. April 2026) kam es gegen 16:00 Uhr im Einmündungsbereich Franz-Hitze-Straße / Karl-Arnold-Straße in Weeze zu einem Verkehrsunfall. Eine 40-jährige Frau aus Weeze befuhr mit einem Toyota Yaris die Franz-Hitze-Straße. Im Einmündungsbereich der Karl-Arnold-Straße beabsichtigte die Frau nach rechts abzubiegen und übersah dabei eine 70-jährige Frau aus Weeze, welche mit einem Pedelec am Straßenverkehr teilnahm. Die Frau hatte die Karl-Arnold-Straße in Fahrtrichtung Marienwasserweg befahren. Durch die Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden zog sich die 70-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Pedelec entstand Sachschaden. (pp)

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