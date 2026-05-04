Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Kollision zwischen Pkw und Fahrrad: 64-jähriger Verkehrsteilnehmer verletzt sich schwer

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Samstag (2. Mai 2026) kam es gegen 20:00 Uhr an der Kempener Landstraße in Kerken zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Mann aus Kranenburg beabsichtigte, mit einem Hyundai Tucson, nach links auf den Parkplatz eines Discounters abzubiegen. Dabei übersah der Kranenburger einen entgegenkommenden Mann aus Kerken, der mit einem Fahrrad am Straßenverkehr teilnahm. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden, wodurch sich der 64-jährige Mann aus Kerken, welcher zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm trug, schwere Verletzungen zuzog. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw und am Fahrrad entstand Sachschaden. (pp)

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