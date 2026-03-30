Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Streit hat Ermittlungen zur Folge

Baden-Baden (ots)

In einer Therme in Baden-Baden kam es am Sonntagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Badegast leicht verletzt wurde. Mehrere französische Besuchern sollen hierbei gegen 20:20 Uhr aus noch unbekannten Gründen in Streit geraten sein, wobei ein unbekannter Mann ein Glas in Richtung eines am Streit Beteiligten geworfen haben soll. Der Beworfene soll bei einer Abwehrbewegung durch das geworfene Glas verletzt worden sein, weshalb er im Anschluss durch Rettungssanitäter versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht wurde. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell