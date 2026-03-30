Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, K5333 - Bei Überholvorgang gestürzt und schwer verletzt

Gengenbach (ots)

Ein 72 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag auf der K5333 zwischen Strohbach und Fußbach bei einem Überholvorgang verunfallt und hat sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 72-Jährige in einer langgezogenen Rechtskurve ein Auto überholt, hierbei auf den Grünstreifen der Gegenfahrspur geraten und anschließend die Kontrolle über sein Zweirad verloren haben. In der Folge sei der BMW-Lenker kurz nach 15 Uhr gestürzt und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro beziffert.

/ya

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