Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim, B 500 - Ermittlungen nach Unfallflucht

Iffezheim (ots)

Eine Schwerverletzte und ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro waren nach einem Verkehrsunfall am heutigen Montagmorgen auf der B 500 westlich der Autobahnanschlussstelle zu beklagen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll der noch unbekannte Fahrer eines Lastwagens in Richtung Frankreich unterwegs gewesen sein, als er kurz nach 5:30 Uhr einen entgegenkommenden Pkw seitlich touchierte, der sich dadurch um 180 Grad drehte. Im Anschluss sei der Unfallverursacher weitergefahren. Die schwerverletzte Autofahrerin musste in der Folge durch alarmierte Helfer des Rettungsdienstes versorgt werden. Die Bundesstraße war zeitweise gesperrt. Mittlerweile ist die Strecke geräumt und die Sperrung wieder aufgehoben. Der Ford der Frau wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an.

/ya

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