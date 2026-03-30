Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Hohbühn, L75 - Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Auto

Rheinau, Hohbühn (ots)

Am Sonntag kam es auf der Kehler Straße (L75) bei Hohbühn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Auto, bei dem sich der mutmaßliche Unfallverursacher leicht verletzte und ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro entstand. Der Unfall ereignete sich um kurz vor 17 Uhr, als ein 58-jähriger Autofahrer nach rechts abgebogen sein soll und dabei mutmaßlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr, was dazu führte, dass er auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem Linienbus kollidierte. Der Autofahrer erlitt dabei leichte Verletzungen, benötigte an der Unfallstelle allerdings keine ärztliche Hilfe. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrtüchtig waren, mussten sie abgeschleppt werden.

/sk

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