Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Verdacht des illegalen Handels mit Kokain

Vorläufige Festnahme eines 33-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nach seiner Festnahme in der Nacht zum Sonntag (10.5.) muss sich ein 33-Jähriger in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Kokain verantworten.

Gegen 2 Uhr fiel einer Streife des 1. Polizeireviers der Mann in der Saalbaustraße auf, woraufhin die Ordnungshüter den Entschluss fassten ihn einer Personenkontrolle zu unterziehen. Beim Erblicken der Streife flüchtete der 33-Jährige unmittelbar zu Fuß, konnte jedoch im Zuge der Verfolgung durch die Einsatzkräfte festgenommen werden.

Kurz zuvor hatte der Tatverdächtige noch versucht, sich mehrerer Plomben Kokain zu entledigen. Auch bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten noch mehrere Plomben mit Kokain.

Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste die Beamten mit zur Wache begleiten, wo Anzeige erstattet wurde.

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