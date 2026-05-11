Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Brand in Mehrfamilienhaus

Mörfelden-Walldorf (ots)

Der Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gaydoulstraße hat am späten Samstagvormittag (09.05.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen.

Gegen 11.40 Uhr wurde die Rettungsleitstelle über eine dortige Rauchentwicklung informiert. Der Brand konnte durch die Feuerwehr anschließend rasch gelöscht werden. In der nicht mehr bewohnbaren Wohnung entstand nach erster Schätzung ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Verletzt wurde niemand. Die Bewohnerin, die sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr in ihrer Wohnung befand, wurde anschließend in einem Hotel untergebracht.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden nun von der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) übernommen.

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