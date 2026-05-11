Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vorläufige Festnahme nach versuchtem Autoaufbruch

Darmstadt (ots)

Ins Visier zweier Krimineller geriet am Samstagabend (9.5.), gegen 17 Uhr, ein in der Schleiermacherstraße geparktes Auto.

Aufmerksame Zeugen bemerkten einen 49-jährigen sowie einen 36-jährigen Tatverdächtigen dabei, wie sie sich an einem schwarzen Mercedes zu schaffen machten und verständigten daraufhin die Polizei.

Eine sofort alarmierte Streife des 1. Polizeireviers konnte die beiden Männer noch an dem Fahrzeug erblicken und nach kurzer Verfolgung zu Fuß festnehmen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten die Tatverdächtigen sich erfolglos mittels eines Drahtes Zugang zum Innenraum des Autos zu verschaffen.

Die beiden Männer mussten die Ordnungshüter zunächst mit zur Wache begleiten und wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

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