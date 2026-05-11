Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt

Vorläufige Festnahme eines 33-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nachdem sich am Samstagabend (9.5.) ein räuberischer Diebstahl in einem Supermarkt in der Eschollbrücker Straße zugetragen hat, konnte ein 33-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der Mann gegen 20.15 Uhr das Geschäft. Im Anschluss soll er diverse Lebensmittel an sich genommen haben, welche er nicht bezahlen wollte. Eine aufmerksame Mitarbeiterin beobachtete die Tat und konfrontierte ihn mit dem Diebstahl. Daraufhin bedrohte er die Frau, ließ seine Beute zurück und flüchtete aus dem Laden. Die sofort hinzugezogene Streife des 2. Polizeireviers nahm im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung den 33-Jährigen vorläufig fest.

Der Tatverdächtige wurde unter anderem für eine erkennungsdienstliche Behandlung auf die Polizeiwache mitgenommen. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls strafrechtlich verantworten müssen.

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