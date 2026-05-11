Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Rauchentwicklung wegen angebranntem Essen/Einsatzkräfte finden leblosen Mann in Wohnung

Erbach (ots)

Wegen angebranntem Essen und der daraus resultierenden Rauchentwicklung rückten in der Nacht zum Montag (11.05.), gegen 0.50 Uhr, die Freiwillige Feuerwehr Erbach, Rettungskräfte und die Polizeistation Erbach aus. In einer stark verrauchten Wohnung im 8. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Gerhart-Hauptmann-Straße fanden Einsatzkräfte anschließend einen 64 Jahre alten leblosen Mann. Ein Schaden entstand nicht. Das Haus war nach dem Durchlüften weiter bewohnbar.

Nach aktuellem Ermittlungsstand liegen bezüglich des in der Wohnung verstorbenen Mannes keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden vor. Die Ermittler des Kommissariats 10 der Erbacher Kriminalpolizei vermuten, dass der Mann während der Essenszubereitung an einer inneren medizinischen Ursache verstarb.

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