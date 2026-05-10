Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Michelstadt: Unfallverursacher flüchtig

Michelstadt (ots)

Am Sonntag (10.05.), in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 10:30 Uhr wurde ein in der Straße In den Hofgärten geparkter weißer Opel Corsa offensichtlich angefahren und unfallbeschädigt zurückgelassen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Unfallverursacher geben?

Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Erbach unter 06062 / 953-0 melden.

Berichterstatter: POK Schubert

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