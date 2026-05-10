Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: B45 Erbach OT Ebersberg - Motorradfahrer bei Unfall verletzt

B45 Erbach OT Ebersberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (10.05.), gegen 3Uhr, stürzte ein 52-Jähriger Motorradfahrer aus Groß-Zimmern im Kurvenbereich der B45 auf Höhe des Erbacher Ortsteils Ebersberg mit seinem Motorrad. Der Mann zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Aufgrund des Verdachts einer alkoholbedingten Beeinflussung wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der 52-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

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