Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Schwerer Auffahrunfall auf der BAB 60 - 4 Verletzte

Bischofsheim (ots)

4 Leichtverletzte und etwa 20.000 EUR Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstagmittag auf der BAB 60 zwischen der AS Bischofsheim und dem Autobahndreieck Mainspitz. Eine 21-Jährige fuhr mit ihrem Pkw auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aus Mainz auf, das aufgrund von stockendem Verkehr abbremsen musste. Das abbremsende Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf ein weiteres Fahrzeug aus dem Landkreis Groß-Gerau gedrückt. Durch den Unfall wurden insgesamt vier Insassen leicht verletzt. Für die Rettung und Bergung waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst aus dem Landkreis Groß-Gerau im Einsatz. Die Autobahnpolizei aus Südhessen war für die Unfallaufnahme vor Ort. Die BAB 60 in Fahrtrichtung Mainz war für die Dauer von einer Stunde voll gesperrt.

Berichterstatter: PK Benz

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