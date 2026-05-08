Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Widerstand bei vorläufiger Festnahme nach Einbruch in Selbstbedienungsladen

Darmstadt (ots)

Nach einem gemeldeten Einbruch am frühen Freitagmorgen (8.5.) in einen Lebensmittelmarkt am Strahringerplatz wurde ein 38-jähriger Mann vorläufig festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen drang der Tatverdächtige gegen 3.30 Uhr gewaltsam über die Eingangstür in den Markt ein und nahm Lebensmittel im Wert von rund zweihundert Euro an sich.

Bei seiner anschließenden Flucht mit einem Fahrrad stürzte der 38-Jährige und konnte anschließend trotz massiver Gegenwehr durch eine alarmierte Streife festgenommen werden.

Der leicht verletzte Tatverdächtige wurde zur medizinischen Erstversorgung zunächst in ein Krankenhaus gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten.

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