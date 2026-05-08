Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Fahrradcodierung beim Michelstädter Bienenmarkt/Polizei gibt Präventionstipps an Infostand

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Michelstadt (ots)

Die Polizei im Odenwald lädt interessierte Fahrradbesitzerinnen und Fahrradbesitzer zu einer Fahrradcodierung auf dem Michelstädter Bienenmarkt, in der Löwenhofreite am Marktplatz, ein. Zudem geben die Beamten am dortigen Infostand interessierten Bürgerinnen und Bürgern Präventionstipps und Informationen zum Schutz vor Wohnungseinbruch oder Betrugsdelikten.

Um sich einen Termin für Samstag, 30. Mai 2026, im Zeitraum zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr, zu sichern, ist eine Voranmeldung nötig. Erfahrungsgemäß sind diese Termine sehr begeht und daher schnell ausgebucht. Polizeihauptkommissar Andreas Krieg, Schutzmann vor Ort, nimmt die Anmeldungen am Mittwoch, den 27. Mai 2026, zwischen 08.00 und 13.00 Uhr, unter der Rufnummer 06062/953-660 entgegen.

Bei der Fahrradcodierung wird mit Hilfe eines Spezialgerätes eine individuell dem Besitzer zugeordnete Nummer in den Rahmen des Fahrrades gestanzt. Um das Fahrrad codieren zu lassen wird der Personalausweis benötigt. Weiterhin ist ein Eigentumsnachweis des Fahrrades erforderlich. Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet. Bei E-Bikes oder Pedelecs wird gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen!

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