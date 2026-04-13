Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Brandstiftung in Erfurt

Erfurt (ots)

Am Freitagabend ereignete sich zwischen 22:40 - 23:05 Uhr in der Tungerstraße auf Höhe der Hausnummer 11, eine Brandstiftung an einem elektrischen Rollstuhl und fortfolgend an einem Fahrrad. Dieser brannte hierbei komplett ab. Die alarmierte Berufsfeuerwehr führte den Löschangriff durch. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Ermittlungen der Brandursache wurden von der Kriminalpolizei Erfurt aufgenommen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im Bereich der Tungerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Brandgeschehen geben können, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0088790/2026 bei der Kriminalpolizeiinspektion Erfurt (Tel. 0361/574324602) zu melden. (AA)

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