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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Kleinkraftrad gestohlen/Wer kann Hinweise geben?

Michelstadt (ots)

Am Donnerstag (07.05.), in der Zeit zwischen 11.20 und 12.45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Tiefgarage im Bereich des Gymnasiums in der Erbacher Straße. Sie entwendeten dort ein Kleinkraftrad der Marke "Fantic Motor" im Wert von rund 6000 Euro und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. An dem motorisierten Zweirad ist das Kennzeichen ERB-LR 31 angebracht.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 in Erbach unter der Telefonnummer 06062/953-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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