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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Zivilfahnder auf der Autobahn/Zwei Straftäter per Haftbefehl gesucht - 55 Kilogramm Fleisch beschlagnahmt

Südhessen (ots)

Im Rahmen von Kontrollen auf den im Bereich Südhessen verlaufenden Autobahnen stoppten Zivilfahnder der Polizei aus Südhessen sowie des Polizeipräsidiums Rheinpfalz anlässlich des 9. Landerübergreifenden Sicherheitstages am Mittwoch (06.05.), in der Zeit zwischen 10.00 und 18.00 Uhr, insgesamt 133 Fahrzeuge und nahmen hierbei 78 Personen genauer unter die Lupe.

Die flächendeckenden Kontrollen zur Bekämpfung von Wohnungseinbruch und weiterer Eigentumskriminalität dienten insbesondere dem Ziel, Straftäter nachhaltig zu verunsichern sowie Südhessen und die angrenzenden Gebiete für die Täter "unattraktiv" zu machen.

Insgesamt wurden 15 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Palette reichte unter anderem von Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Waffengesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis bis zu Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Betäubungsmittelgesetz.

Am Vormittag kontrollierten die Fahnder auf der A 5 bei Mörfelden-Walldorf in einem Auto einen 57 Jahre alten Beifahrer. Er wurde von Staatsanwaltschaften in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mittels Haftbefehlen gesucht. Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde er zur Verbüßung zweier Freiheitsstrafen von insgesamt über fünf Jahren gesucht. Der 57-Jährige wurde von der Polizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Auch gegen einen weiteren Beifahrer in einem gegen 16.45 Uhr auf der A 5 gestoppten Wagen lagen zwei Haftbefehle vor. Der 34-Jährige wurde wegen Raubes und schweren Bandendiebstahls zur Verbüßung einer Restfreiheitsstrafe von insgesamt rund drei Jahren gesucht. Auch er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Auf der A 67 bei Lorsch stießen die Ordnungshüter am Nachmittag im Fahrzeug eines 28 Jahre alten Autofahrers auf insgesamt 55 Kilogramm ungekühlter Fleischwaren, die nach seiner Aussage für die Gastrononmie bestimmt waren. Daraufhin wurde das zuständige Veterinäramt des Kreises Bergstraße informiert. Das Fleisch wurde anschließend zum Zwecke der Entsorgung sichergestellt. Den 28-Jährigen erwartet nun ein entsprechendes Bußgeldverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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