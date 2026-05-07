Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrzeug aufgebrochen

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Ein in der Arheilger Straße geparkter schwarzer Hyundai geriet zwischen Dienstagabend (5.5.) und Mittwochmorgen (6.5.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam durch das Einschlagen einer Scheibe Zugang in den Fahrzeuginnenraum. Mit Kleingeld als Beute flüchteten sie im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Wert der Beute ist gering, der entstandene Schaden wird jedoch auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/9690.

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