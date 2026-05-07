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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Zwei versuchte Einbrüche/Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots)

Am Mittwochabend und in der Nacht Donnerstag (06./07.05.) scheiterten Unbekannte bei Versuchen, sich Zutritt zu einem Haus in der Edmund-Rieß-Straße sowie einem Einkaufsmarkt in der Kettelerstraße zu verschaffen.

Gegen 19.00 Uhr hebelten die Täter an der Terrassentür des Einfamilienhauses und lösten hierbei die Alarmanlage aus. Sie flüchteten daraufhin ohne Beute vom Tatort. Zudem versuchte ein Unbekannter in der Nacht gegen 2.30 Uhr die Tür des in der Fußgängerzone gelegenen Einkaufsmarktes einzuschlagen. Dies misslang und der ungebetene Besucher flüchtete zu Fuß. Der Täter ist 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er war dunkel gekleidet und trug einen schwarzen Motorradhelm.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und bittet Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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