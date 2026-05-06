Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim - Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Heppenheim (ots)

Am Mittwochmorgen (06.05.) um kurz vor 07:00 Uhr kam es nach bisherigem Kenntnisstand auf der L3398 zwischen Hüttenfeld und Heppenheim, im Rahmen eines Überholmanövers, zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem roten BMW von einem grauen Pkw überholt, wobei der Fahrer des roten BMW, ohne erkennbaren Grund, in Richtung des überholenden grauen PKW ausscherte. Dieser kam sodann im Rahmen eines Ausweichmanövers in Kontakt mit dem links befindlichen Bordstein. Hierbei entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von mindestens 3000 Euro.

Die Polizeistation Heppenheim bittet Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem roten BMW geben können, sich unter der Telefonnummer 06252 706-0 zu melden.

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